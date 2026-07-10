Bahçelievler\'de Motosiklet Kazası

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Hafif yaralanan sürücü kazayı ucuz atlatırken, motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ara sokaktan ilerleyen motosiklet sürücüsü, dört yol kavşağına yaklaştığı sırada başka bir ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, dengesini yitirerek motosikletiyle birlikte yere savruldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle motosiklette maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL