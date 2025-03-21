Bahçelievler'de Motosiklet Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de taksiye binmek üzereyken motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler Şirinevler E-5 yan yolda iddiaya göre, marketten çıkıp taksiye binmek üzere olan kadına hızla gelen motosiklet çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan motosiklet sürücüsü ve taksi şoförü gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Şirinevler E-5 yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 40 yaşlarındaki kadın marketten alışveriş yaptıktan sonra taksiye binmek istedi. O esnada hızla gelen motosikletin çarpması sonucu metrelerce savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Taksi sürücüsü ve tedavi için hastaneye götürülen motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili incelemeleri devam ediyor. Öte yandan kadının marketten yaptığı alışveriş poşetlerinin etrafa saçıldığı görüldü.