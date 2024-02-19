Bahçelievler'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi - Son Dakika
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Bahçelievler'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi

Bahçelievler\'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi

Bahçelievler'de patenli bir genç, trafikte seyir halindeki araçlara tutunarak ilerledi ve telefonla konuşmaya çalıştı. Tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

19.02.2024 12:35
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Bahçelievler'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bahçelievler geçtiğimiz günlerde patenli bir genç trafikte seyir halinde olan araçlara tutunarak ilerledi. Bir eliyle otomobili tutan genç diğer eliyle de telefonla konuşmaya çalıştı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi - Son Dakika
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