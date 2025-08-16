Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Tutuklama - Son Dakika
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Tutuklama

16.08.2025 16:57
Yabancı uyruklu Abdırısak Hasan Adan silahlı saldırıda hayatını kaybetti, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bahçelievler'de, 25 yaşındaki yabancı uyruklu Abdırısak Hasan Adan uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde 10 Ağustos'ta meydana gelen olayda yabancı uyruklu Abdırısak Hasan Adan, otomobille gelen şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Somalili Abdırısak Hasan Adan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliden A.A.K. (32), İ.A. (17), R.P'yi (20) aynı gün gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı. Ekipler diğer şüphelilerin izini sürdürdü. Öte yandan ilk olarak olayda silah kullandığı belirlenen U.K.(20) ile araçta bulunan U.K.Ç.(22) 11 Ağustos'ta sabah saatlerinde yurt dışına kaçmak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Çocuk şüpheli İ.A. Bahçelievler Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken, diğer 4 şüpheli ise işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan U.K, U.K.Ç. ve A.A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, İ.A. ve R.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırı anları ve şüphelilerin havalimanında yakalandığı anlar kamerada

Öte yandan, silahlı saldırı anı ve şüphelilerin İstanbul Havalimanı'nda yakalanması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin otomobille gelerek silahla ateş açıp uzaklaşması ve havalimanında polis tarafından yakalanması yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Yenibosna, Politika, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

