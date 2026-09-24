Bahçelievler\'de Yayla Camii\'nin yıkımı kubbe direnci nedeniyle 4 gündür sürüyor

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yapılan karot testi sonucunda riskli yapı olduğu belirlenerek yıkım kararı alınan Yayla Camii'nde kentsel dönüşüm çalışmaları 4 gündür sürüyor. Caminin kubbe ve beton yapısının direnci nedeniyle yıkım süreci uzarken, yenilenecek olan cami projesine ilişkin detaylar da belli oldu.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında karot testi yapılan ve çürük raporu verilen Yayla Camii'nde yıkım ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Güvenlik önlemleri altında yürütülen ve 4 gündür süren yıkım çalışmalarında, kubbenin beklenenden daha sağlam ve dayanıklı çıkması sürecin uzamasına neden oldu.

Yeni camiyi hayırsever yapacak, altında dükkan olmayacak

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgi notuna göre; yapılan karot testleri sonucunda çürük olduğu tescillenen cami için yıkım kararı kaçınılmaz hale geldi. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni caminin yapımını İlçe Müftülüğü üstlenecek. Modern ve depreme dayanıklı olarak tasarlanan yeni cami projesinin finansmanı ise bir hayırsever tarafından karşılanacak. Ayrıca yeni projede, geçmiş uygulamaların aksine cami altına dükkan yapılmasına izin verilmeyecek.