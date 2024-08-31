Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
İSTANBUL - Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Meydana gelen saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda gözaltının olduğu olayda, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?