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Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

İSTANBUL - Bahçelievler Devlet Hastanesi acil bölümüne kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Meydana gelen saldırıda, 1 hastane jandarması, 1 hastane polisi, 1 güvenlik görevlisi ve 2 hasta yakını yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çok sayıda gözaltının olduğu olayda, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.