Bahçelievler Yenibosna'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Bahçelievler Yenibosna'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Bahçelievler Yenibosna\'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan inşaat sahasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, kaynak makinasıyla işlem yapıldığı sırada otluk alana sıçrayan kıvılcımların büyümesiyle meydana geldi. İşçilerin alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi ve yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

06.08.2024 17:24
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Bahçelievler Yenibosna'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde bulunan inşaat sahasında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kaynak makinasıyla işlem yapıldığı sırasında kıvılcımlar inşaat sahasında bulunan otluk alana sıçradı. Kıvılcımlar kısa sürede büyüdü ve alevler otluk alanı sardı. O sırada inşaat sahasında çalışan işçilerin alevleri fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bahçelievler Yenibosna'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika

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