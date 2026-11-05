Bahçelivler\'de inşaatta toprak kayması, göçük altındaki kişi sağ kurtarıldı

Bahçelivler'de inşaatta toprak kayması, göçük altındaki kişi sağ kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelivler'de inşaat alanında yaşanan toprak kaymasında göçük altında kalan bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Göçük altında kalan kişinin sağ olarak kurtarılması, inşaat alanında yaşanan toprak kaymasının ardından gerçekleşti.
Bahçelivler'de inşaat alanında yaşanan toprak kaymasında göçük altında kalan bir kişi sağ olarak kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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