Bahçesaray'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bahçesaray'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti. Siirt'ten gelen bir ailenin çocuğu olan A.Ş., dün akşamdan beri haber alınamıyor. Aile, çocuğun izine rastlayamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve ilçe halkı gece boyunca arama çalışmaları yaptı ancak sonuç alınamadı. Sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı ve su altı arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ancak çocuğun izine henüz rastlanamadı. Arama çalışmaları yarın sabah tekrar devam edecek.

18.06.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçesaray'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti.

Hayvanlarını daha serin bölgelere otlatmak için Siirt'ten gelen ve Bahçesaray ilçesine bağlı Han yaylasında konaklayan bir ailenin 4 yaşındaki çocukları A.Ş.'den dün akşamdan beri haber alınamıyor. Dün akşam saatlerinde A.Ş.'den haber alamayan aile bölgede arama yaptı. Çocuğun izine rastlayamayan aile daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve ilçe halkı dün gece geç saatlere kadar yaptıkları aramada bir sonuç alamayınca çalışmaların ara verdi. Ekipler, sabahın erken saatlerinde bölgede yeniden arama çalışması başlattı. Dağlık arazide çocuğun izine rastlayamayan ekipler, aramayı Sündüs yaylasının yanından geçen Bahçesaray çayına çevirdi. Bunun için Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çay içerisinde gün boyu yaptıkları arama çalışmalarında çocuğun izine yine rastlayamadı. Karanlığın çökmesiyle çalışanlara bu günlük ara verildi. Çalışmalar yarın sabah tekrar devam edecek.

Kaynak: İHA

Bahçesaray, Jandarma, Siirt, Çocuk, Van, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bahçesaray'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Arda Güler’den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum Arda Güler'den galibiyet sonrası ilk sözler: Bu golün hayalini kuruyordum
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
18:53 AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi
18:45 Mekke’ye gelen yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için telefon destek hattı kuruldu Mekke'ye gelen yakınlarından haber alamayan Türk vatandaşları için telefon destek hattı kuruldu
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
21:42 İran depremle sarsıldı Ölü ve yaralılar var İran depremle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var
20:32 Bu çocuk olağanüstü Arda Güler’den tarihe geçen gol Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
19:45 Eylem Tok’a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu Eylem Tok'a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu?
19:38 Gözlerimizin pası silindi Mert Müldür’den Puskas’a aday gol Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol
18:32 Tatilciler Ölüdeniz’e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü Tatilciler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü
17:22 Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu Cezası 1 yıl 3 ay oldu Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:11 Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 22:27:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçesaray'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk için ekipler alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement