Bahreyn, 145 Füze ve 246 İHA İmha Edildiğini Açıkladı - Son Dakika
Bahreyn, 145 Füze ve 246 İHA İmha Edildiğini Açıkladı

22.03.2026 14:30
Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran-ABD-İsrail savaşında 145 füze ve 246 İHA'nın imha edildiğini bildirdi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran ile ABD- İsrail savaşının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ülke topraklarına fırlatılan 145 füze ve 246 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

İran ile ABD-İsrail savaşı, 28 Şubat'tan bu yana sürüyor. İran, ülke topraklarına saldırı başlatan ABD ve İsrail ile bağlantılı noktalara misilleme saldırılar düzenlerken, Körfez ülkeleri de Tahran'ın hedefinde bulunuyor. Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran-ABD-İsrail savaşının başlamasından bu yana ülke topraklarına fırlatılan 145 füze ve 246 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları üst üste önlemeye devam ettiği ve bunların İran kaynaklı olduğu aktarıldı. Kamuoyuna, hasar görmüş bölgelerden ve şüpheli nesnelerden uzak durmaları, askeri operasyonları veya saldırılarda hasar görmüş alanları kayda almamaları konusunda uyarıda bulunuldu. "Sivil altyapı ve özel mülkiyeti hedef alan balistik füze ve insansız hava aracı kullanımının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali" olduğu vurgulandı. - MANAMA

Son Dakika 3. Sayfa Bahreyn, 145 Füze ve 246 İHA İmha Edildiğini Açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bahreyn, 145 Füze ve 246 İHA İmha Edildiğini Açıkladı - Son Dakika
