Bahreyn'de Terör Davası: 11 Sanığa Ceza

Bahreyn, İran saldırılarının ardından ülkede sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Bahreyn'de bir mahkeme, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla (DMO) iş birliği yaparak Bahreyn'e karşı "düşmanca ve terör eylemleri" planladıkları gerekçesiyle 9 sanığı müebbet hapis, 2 sanığı ise 3'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Devlet haber ajansından yayınlanan açıklamada, sanıkların hassas bölgeler hakkında bilgi topladığı ve ilgili mali transferleri kolaylaştırdığı belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, 9 Mayıs'ta DMO ile bağlantılı olduğunu söylediği 41 kişiyi gözaltına aldığını açıklamıştı. Bakanlık, güvenlik güçlerinin DMO ile bağlantılı bir grubu ortaya çıkardığını, savcılık soruşturmalarının ise İran saldırılarına destek verilmesiyle ilgili dosyaları da kapsadığını bildirmişti.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı savaş başlatmasının ardından, Bahreyn ve ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan diğer Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenlemişti. - MANAMA