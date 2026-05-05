Bakan Çiftçi ve Gürlek\'ten İşbirliği Vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek'i bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Hukukun tesisi ve kamu düzeninin muhafazası noktasında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız olarak ortaya koyduğumuz güçlü eşgüdüm; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız emanet bilincinin bir tezahürüdür. Biri hakkı, diğeri nizamı gözeten bu iki kanat; aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza görev yapmaktadır. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" ifadelerine yer verdi. - ANKARA