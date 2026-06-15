Bakan Çiftçi: "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım"

Bakan Çiftçi: "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım"
15.06.2026 16:19  Güncelleme: 16:25
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 89'unun toplandığını belirterek, yıl sonuna kadar tüm sokak köpeklerinin barınaklara toplatılacağını açıkladı. Ayrıca CHP'li bazı belediyelerin yasayı uygulamada yokuşa sürdüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını belirterek, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, GÜSODER yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek sahipsiz sokak hayvanları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, yaptığı görüşmede sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanların yüzde 89'unun toplandığını aktardı. Toplama oranın yakın zamanda yüzde 100'e ulaşacağının altını çizen Çiftçi, "Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım" dedi.

"CHP'li bazı belediyeler işi yokuşa sürüyor"

Çiftçi, sokaklardaki sahipsiz sokak hayvanlar konusunda herhangi bir tavizlerinin olmadığını vurguladı. Ayrıca Çiftçi, bazı CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinin yasayı uygulama ve köpekleri toplama konusunda işi yokuşa sürdüğünü ve umursamaz davrandığını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanı, Hayvan Hakları, Politika, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Çiftçi: 'Yıl başına kadar sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım' - Son Dakika

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