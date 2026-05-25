Bakan Göktaş: Milli Aile Haftası başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Milli Aile Haftası, ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlanmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda ailenin; geleceğin, nüfus yapısının ve milli gücün teminatı olduğunu belirtti.

Aileyi korumanın ve güçlendirmenin yalnızca sosyal bir mesele olmadığını vurgulayan Göktaş, bunun aynı zamanda ülkenin yarınlarına dair stratejik bir sorumluluk ve milli beka meselesi olduğunu ifade etti.

Milli Aile Haftası'nın paylaşma ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı ile aynı günlere denk gelmesinin anlamlı olduğunu kaydeden Göktaş, "86 milyonluk büyük Türkiye ailemizin Milli Aile Haftası kutlu olsun" dedi. - ANKARA