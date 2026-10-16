Bakan Kurum, kayıp vatandaşlar için mağduriyetsiz çözüm ortaya koyacaklarını söyledi

Bakan Kurum, kayıp vatandaşlar için mağduriyetsiz çözüm ortaya koyacaklarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Murat Kurum, kayıp vatandaşlar için arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Kalıcı çözüm için istişare yapacaklarını, vatandaşların ihtiyaçlarına hazır olduklarını ve hiçbir vatandaşın mağdur olmayacağını kaydetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri sürüyor. Kalıcı çözümlere ilişkin istişarelerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa biz buna hazırız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı bir çözümü ortaya koyacağız" dedi.
Kaynak: İHA
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