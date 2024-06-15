Bakan Tunç: "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiği kapatan Resul Can Çatı tutuklanmıştır"

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiği kapatan Resul Can Çatı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiğe kapatan Resul Can Çatı'nın tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' ve 'Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır." - ANKARA