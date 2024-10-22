Bakan Tunç, bıçaklı saldırıya uğrayan müfettişi ziyaret etti

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Adalet Bakanı Tunç, bıçaklanan müfettişi hastanede ziyaret etti

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu otoparkında bir yemekhane personelinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan müfettişi kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Mehmet Arslan, HSK otoparkında bir yemekhane personeli tarafından ensesinden bıçaklanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bakan Tunç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Mehmet Arslan'ı ziyaret etti.

"Gerekli adli soruşturmayı takip edeceğiz"

Ziyaretinin ardından bir konuşma yapan ve Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Tunç, "Sağlık durumu iyi, Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişlerimizden değerli arkadaşımız Mehmet Arslan, bıçaklı saldırıya uğramış öğle paydosu sırasında. Yemekhanede çalışan bir hizmetlinin bıçaklı saldırısı olmuş. O saldırıda ensesinden yaralanmış. Çok şükür iyi, hayati tehlikeyi atlatmış. Yoğun bakımda kendisi. Konuşuyor, bilinci de iyi. Ailesi de yanında. Doktorlarımız da tedavisi için çalışıyorlar. Üzücü bir olay tabii. Orada bir yemekhane çalışanının, bir hizmetlinin müfettişimize bu şekilde bir saldırısı hepimizi endişelendirdi ve üzdü. Gerekli adli soruşturma da yapılıyor şu anda. Saldırgan göz altında. Müfettişimiz de tehlikeyi atlattı ama tedavisi burada devam edecek. Ben müfettişimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli adli soruşturmayı takip edeceğiz. Müfettişimizin tedavi sürecini de yakından takip ediyoruz" diye konuştu.