1 Mayıs'ta İstanbul'da 29 cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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1 Mayıs'ta İstanbul'da 29 cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak

1 Mayıs\'ta İstanbul\'da 29 cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu önlemle vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde kutlamalarını gerçekleştirebileceklerini belirtti.

29.04.2024 11:17
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Bakan Yerlikaya: " 1 Mayıs'ta İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Murat Kurum, İstanbul, 1 Mayıs, Ulaşım, İstanbul, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta İstanbul'da 29 cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta İstanbul'da 29 cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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