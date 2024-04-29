1 Mayıs'ta İstanbul'da 29 cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokakların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya, bu önlemle vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde kutlamalarını gerçekleştirebileceklerini belirtti.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
29.04.2024 12:18:47. #1.13#
SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta İstanbul'da 29 cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?