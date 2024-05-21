Bakan Yerlikaya: 17 ilde yapılan operasyonda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 17 ilde yapılan operasyonda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'NARKOÇELİK-18' operasyonları kapsamında 17 ilde yapılan operasyonlarda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 272 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, ülkenin zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlenmesi için kararlı olduklarını belirtti.

21.05.2024 08:41
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Bakan Yerlikaya: "17 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde düzenlenen 'NARKOÇELİK-18' operasyonlarında; 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 272 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla zehir tacirlerine yönelik 'NARKOÇELİK-18' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 1 ton 57 kilogram uyuşturucu madde ve 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 272 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu operasyonun ardından şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 17 ilde yapılan operasyonda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 17 ilde yapılan operasyonda 1 ton 57 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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