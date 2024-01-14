Bakan Yerlikaya: \'Kahramanlarlar-42\' Operasyonları devam ediyor

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CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı•
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Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı•
Bakan Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'Kahramanlarlar-42' Operasyonlarımız devam ediyor" - ANKARA
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