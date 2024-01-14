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Bakan Yerlikaya: 'Kahramanlarlar-42' Operasyonları devam ediyor - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Kahramanlarlar-42' Operasyonları devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM 518 Jandarma Personeliyle gerçekleştirilen 'Kahramanlarlar-42' Operasyonları devam ediyor.

Bakan Yerlikaya: \'Kahramanlarlar-42\' Operasyonları devam ediyor
14.01.2024 - 08:35,  Güncelleme: 08:37
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Bakan Yerlikaya: "Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinde 37 TİM 518 Jandarma Personeliyle başlatılan 'Kahramanlarlar-42' Operasyonlarımız devam ediyor" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Toros Dağları, Jandarma, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Kahramanlarlar-42' Operasyonları devam ediyor - Son Dakika


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