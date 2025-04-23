İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taralamalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Alt yapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır." - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakan Yerlikaya: Depremde bina çökmesi yok - Son Dakika
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