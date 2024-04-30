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Bakan Yerlikaya duyurdu: Bomba yapımında bilgili 8 DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da, 'Bozdoğan-32' operasyonları çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi. Gözaltına alınan şahısların bomba yapımında bilgili oldukları aktarıldı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-32' operasyonuyla örgüt ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen; K.A. aynı işyerinde kalan M.H. ile birlikte İstanbul'un Beykoz ilçesinde yakalandı. K.A.'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi. Ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılacağı anlaşılan kimyasal maddelerin büyük çapta patlamaya sebebiyet verebilecek nitelikte kimyasal (patlayıcı) maddeler olduğu anlaşıldı. Ayrıca yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A., İ.İ., Y.A., A.B., I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar sonucu, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzemeye el konuldu" ifadeleri yer aldı.