Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun detayları ortaya çıktı: 52 milyonluk para trafiği - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun detayları ortaya çıktı: 52 milyonluk para trafiği

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri soruşturma sonucunda 52 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların hesaplarında 52 milyon, 575 bin liralık para giriş çıkışı tespit edildi. Suç örgütü üyeleri, sahte ilanlar ve aldatıcı görüşmelerle dolandırıcılık yaparak elde ettikleri parayı kripto para birimlerine çevirerek izlerini kaybettirmeye çalıştılar. Operasyon kapsamında 37 kişi dolandırıldı ve 52 şüpheli yakalandı.

24.04.2024 19:13  Güncelleme: 19:22
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Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun detayları ortaya çıktı: 52 milyonluk para trafiği

Elde ettikleri yasadışı paraları, kriptoya aktarıp izini kaybettirmeye çalışmışlar

Depremzedeleri bile dolandırdılar

KOCAELİ - Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik olarak yürütülen soruşturmada 52 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların hesaplarında 52 milyon, 575 bin liralık para giriş çıkışı tespit edildi.

Lider Serkan Kınalı

Liderliğini Serkan Kınalı isimli şahsın yaptığı suç örgütü üyelerinin E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilanlar koyarak, kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden müştekiler ile güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi. Kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle para alan örgüt üyelerinin elde ettikleri parayı kripto para platformlarına aktardıkları ve sanal kripto para birimlerine çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

52 milyonluk para trafiği

Belirtilen yöntemlerle yöntemlerle aralarında deprem mağduru aileler ile engelli vatandaşların da bulunduğu 37 şahsın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 52 milyon 675 400 TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 5 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan suç örgütü üyelerinden üçünün toplam 23 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş cezalarının bulunduğu belirlendi.

11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun detayları ortaya çıktı: 52 milyonluk para trafiği - Son Dakika

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