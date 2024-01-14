Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi

Bakan Yerlikaya: "Sosyal medya üzerinden provokatif olarak, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Haklarında adli işlem başlatıldı" - ANKARA