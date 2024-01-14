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Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası yapan ve yanıltıcı bilgiyi yayarak provokasyon yapan 126 hesap tespit edildiğini açıkladı. 104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi
14.01.2024 - 09:00,
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Bakan Yerlikaya: "Sosyal medya üzerinden provokatif olarak, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi. 104 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Haklarında adli işlem başlatıldı" - ANKARA

Kaynak: İHA
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Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: Sosyal medyada BTÖ propagandası yapan 126 hesap tespit edildi - Son Dakika
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