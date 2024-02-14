Bakan Yerlikaya, toprak altında kalan maden işçileri hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakan Yerlikaya, toprak altında kalan maden işçileri hakkında açıklama yaptı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

14.02.2024 03:41  Güncelleme: 03:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya, 9 kişinin toprak altında kaldığı maden sahasında açıklamalarda bulundu

ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışandan haber alınamazken çalışmaların yapıldığı bölgede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, toprak altında kalan maden işçileri hakkında açıklama yaptı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İçişleri Bakanı, Erzincan, İliç, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya, toprak altında kalan maden işçileri hakkında açıklama yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 04:03:56. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya, toprak altında kalan maden işçileri hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement