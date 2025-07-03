Bakan Yumaklı: "Orman işçimiz yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş'teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş'teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve milletimizin başı sağolsun. Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum" dedi. - ANKARA