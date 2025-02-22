Bakanlık: Kayıp Kız Çocukları Haberi Gerçek Değil

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, Bursa'da devlet korumasında bulunan 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna yönelik haberlere dair aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. "Çocuklarımızın kuruluşta olmadığı" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Çocuklarımızın okul sonrası kuruluşa dönmedikleri tespit edildiği anda ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir.Çocuklarımızın durumu iyi olup, kuruluştan izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza yönelik yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi için basın mensuplarına da önemli sorumluluklar düşmektedir" - BURSA