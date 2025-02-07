Bakanlık Sıla Bebeğin Ölümü İçin İtiraz Edecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin sanıklara verilen cezaya itiraz edecek. Bakanlık, davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden "üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılması ve ayrıca sanık B.Y. ile sanık K.A.'nın babası K.A.'nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten cezalandırılmasını talep edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin sanıklara verilen cezaya, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz edecek. Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bugün görülen davada, anne B.Y. üç ayrı suçtan 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A. iki ayrı suçtan 20 yıl 6 ay, G.K. 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan K.A.'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, davaya en başından beri müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından, sanıklara verilen cezaya itiraz etmek üzere istinafa başvuracak. Bakanlık, davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden "üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın" cezalandırılması ve ayrıca sanık B.Y. ile sanık K.A.'nın babası K.A.'nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten cezalandırılmasını talep edecek. - ANKARA