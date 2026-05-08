Bakım Merkezinde Şiddet İddiası: 1 Tutuklama
Bakım Merkezinde Şiddet İddiası: 1 Tutuklama

08.05.2026 19:58
Beylikdüzü'nde yaşlı bakım merkezinde şiddet uygulandığı iddiaları üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde bir yaşlı bakım merkezinde şiddet uygulandığı iddiaları üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beylikdüzü'nde bulunan Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde görüntülerdeki hastalara şiddet uygulandığı ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinde bakım merkezi çalışanlarının yaşlı hastalara şiddet uyguladığı ve bir hastanın yüzüne tükürdüğü anlar yer almıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından videoya çekenlerin, kurumun mesul müdürünün ve 2 çalışanın gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderildi. Şüphelilerden S.M. isimli şahıs tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

