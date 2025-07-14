Bakımevinde Yangın: 9 Ölü, 30 Yaralı

ABD'de bakımevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi de yaralandı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Fall River kentinde bulunan Gabriel House adlı bakım evinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Fall River İtfaiye Şefi Jeffrey Bacon, yaptığı açıklamada, yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında itfaiyecilerinde bulunduğu en az 30 kişinin de yaralandığını belirterek, "Dün gece burada, Fall River'da tarif edilemez bir trajedi yaşadık" ifadelerini kullandı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MASSACHUSETTS