Bakırköy Başsavcılığı 6 şüpheliye gözaltı talimatı verdi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlar yaptığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına ilişkin soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı paylaşımlar yaptığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına ilişkin yürütülen soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. Soruşturma kapsamında ayrıca 11 sosyal medya hesabı sahibinin kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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