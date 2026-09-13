Bakırköy Başsavcılığı yanıltıcı sosyal medya paylaşımları için soruşturma başlattı - Son Dakika
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Bakırköy Başsavcılığı yanıltıcı sosyal medya paylaşımları için soruşturma başlattı

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılığa yapılan başvurular üzerine başlatılan soruşturmanın, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veya yorum yapan kişiler ile sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten hesap sahiplerini kapsadığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Güvenlik, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy Başsavcılığı yanıltıcı sosyal medya paylaşımları için soruşturma başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy Başsavcılığı yanıltıcı sosyal medya paylaşımları için soruşturma başlattı - Son Dakika
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