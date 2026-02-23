Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalınmasına ilişkin tutuklu sayısı 11'e yükseldi

Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin olayda tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Bakırköy'de 11 Şubat'ta bir sitenin otoparkında iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Otoparkta çalınan 30 milyon doların İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'Emanetçi' olarak geçen Taç Döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu, Bilal Durmaz'ın iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Tutuklanan şüpheli sayısı 11'e yükseldi

Yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri 'tutuklama', diğeri ise 'adli kontrol tedbiri' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi. - İSTANBUL