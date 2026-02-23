Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalınmasına ilişkin tutuklu sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalınmasına ilişkin tutuklu sayısı 11'e yükseldi

23.02.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de bir otoparkta çalındığı iddia edilen 30 milyon dolara ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 11'e çıktı. İlgili olayda 2 yeni şüpheli daha gözaltına alındı.

Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin olayda tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Bakırköy'de 11 Şubat'ta bir sitenin otoparkında iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Otoparkta çalınan 30 milyon doların İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk iddianamesinde adı 'Emanetçi' olarak geçen Taç Döviz isimli iş yeri sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'a ait olduğu, Bilal Durmaz'ın iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında 1'i kadın 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Tutuklanan şüpheli sayısı 11'e yükseldi

Yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri 'tutuklama', diğeri ise 'adli kontrol tedbiri' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 11'e yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalınmasına ilişkin tutuklu sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

22:19
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı
22:19
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda’nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
Eşini oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda'nın sahibine 50 milyon TL tazminat talebi
22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:56
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü Meksika’daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 23:30:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakırköy'de otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalınmasına ilişkin tutuklu sayısı 11'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.