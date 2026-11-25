Bakırköy'de hafif ticari aracın yolun karşısına geçen yayalara çarptığı kazanın ardından hastaneye kaldırılan Merve Çelik, 19 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

6 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Halkalı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Fatih istikametine giden 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen 4 kişiye çarpmış, çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki A.V. adlı genç kız ile 3 kadın yola savrulmuştu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılmış, durumu ağır olan A.V., kaldırıldığı hastanede yapılan hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Merve Çelik'ten kötü haber geldi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Öte yandan genç kızın abisinin de 2 yıl önce hayata veda ettiği öğrenildi.