Bakırköy'de Ahlaka Aykırı Davranışlar!

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları tespit edilen bir kadın ve bir erkek 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ağustos'ta Bakırköy ilçesinde genel adaba ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunulduğuna ilişkin görüntülerin tespit edilmesi üzerine inceleme başlattı. Yürütülen kamera ve saha çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları belirlenen J.R.S.A.M. (19) isimli kadın ile Z.M.A.E. (22) isimli erkek yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Hayasızca Hareketler" suçundan adli işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.