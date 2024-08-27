Bakırköy'de alt geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakırköy'de alt geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi: 8 yaralı

Geniş Video İzle

Bakırköy'de alt geçide çarpan bir tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi ve 8 kişi yaralandı. Ölüm geçidi olarak bilinen bölge havadan görüntülendi.

27.08.2024 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de alt geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi: 8 yaralı

Bir çok vatandaşa mezar olan ölüm geçidi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Bakırköy alt geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, 8 yolcu yaralandı. Bir çok kazanın yaşandığı ölüm geçidi dron ile görüntülendi.

Olay, Bakırköy alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alt geçide 34 BCJ694 plakalı Arkas Lojistik'e bağlı tır çarptı. Tır o esnada oradan geçen 34 HL7642 İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda tırın altında kalmaktan kurtulurken, o esnada seyir halinde olan 34 COY 011 plakalı araca çarptı. Otobüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. 8 yolcu hafif yaralanırken, sürücüler olaydan yara almadan kurtuldu. ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıları hastaneye kaldırdı. Sabıkalı kaza alanı ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi. Florya istikameti de trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, daha önce de aynı yerde çok defa kazalar yaşanmıştı. 11.03.2024 tarihinde üst geçide çarpan tırın, otomobilin üzerine devrilmesiyle 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yolcu, "İlk önce Samatya'da kaza yaptık. Ondan sonra Zeytinburnu'nda kaza yaptık oran bu araca aktardılar. Bugün 3 defa kaza yaptık. Çok korktuk hala şoktayım. Ayaklarım ağrıyor. Yakınlarımı bekliyorum.

Kaynak: İHA

3-sayfa, İETT, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de alt geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi: 8 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’nı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'nı buna inanmaz
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
21:41 Özbekistan Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı Özbekistan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:47 Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı Oğuzhan Özyakup futbol kariyerini sonlandırdı
19:34 MHP’li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi MHP'li ilçe başkanı silahlı saldırıda can verdi
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 14:53:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de alt geçide çarpan tır İETT otobüsünün üzerine devrildi: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement