Bakırköy'de eski sevgili dehşeti kamerada: Tartıştığı kız çocuğunu bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakırköy'de eski sevgili dehşeti kamerada: Tartıştığı kız çocuğunu bıçakladı

Bakırköy'de 16 yaşındaki bir kız, eski erkek arkadaşı tarafından buluşmak için çağrıldığı yerde bıçaklanarak yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve şüpheli kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

16.06.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de eski sevgili dehşeti kamerada: Tartıştığı kız çocuğunu bıçakladı

Eski kız arkadaşını konuşmak için çağırıp bıçakladı, mahkeme tarafından tutuklandı

İSTANBUL - Bakırköy'de 16 yaşındaki kız eski erkek arkadaşı tarafından konuşmak için çağrıldığı yerde bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Bakırköy Cevizlik Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 16 yaşındaki D.A. isimli kız bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı H.E.U. tarafından buluşmak için çağrıldı. İkilinin buluşması esnasında çıkan tartışmada H.E.U. yanında getirdiği bıçakla D.A.'yı bıçaklayarak kaçtı. Olay yerine çevredeki vatandaşların ihbarı ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Karnından bıçaklanan D.A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kısa sürede yakalandı

Yaşanan olay sonrası polis tarafından şüpheli şahsı yakalamak için çevrede çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde H.E.U. Esenyurt'ta yakalandı. 'Kasten yaralama' suçundan mahkemeye sevk edilen H.E.U. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bıçaklama anı güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde D.A. ile H.E.U.'nun bir şeyler konuştuğu ardından U.'nun genç kızı karnından bıçaklayıp kaçtığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de eski sevgili dehşeti kamerada: Tartıştığı kız çocuğunu bıçakladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
14:58 Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
14:30 Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü
13:54 İşçi değil, köle aranıyor Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek İşçi değil, köle aranıyor! Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek
13:50 Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
12:16 5 kişiyi öldürüp intihar etti Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı 5 kişiyi öldürüp intihar etti! Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 16:20:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bakırköy'de eski sevgili dehşeti kamerada: Tartıştığı kız çocuğunu bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement