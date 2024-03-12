Bakırköy\'de rezidansın spor salonunda yangın çıktı

Bakırköy'deki bir rezidansın spor salonu ve saunasının bulunduğu binada yangın çıktı. Binanın içinde yoğun duman oluşurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olay, saat 22.30 sıralarında Bakırköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, rezidansın spor salonu ve saunasının olduğu 2 katlı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken bina içinde yoğun duman oluştu. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri binada duman tahliyesi yaptı. - İSTANBUL
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. A.B.Y. isimli hükümlü, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı. Kaza sonucunda D-100 kara yolunda araç yoğunluğu oluştu ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 52 göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haber Global'e konuk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kurum, İmamoğlu'nun kent lokantalarını marifetmiş gibi anlattığını belirterek, kendi belediyelerinin de benzer hizmetleri sunduğunu söyledi. Ayrıca Kurum, İmamoğlu'nun ücretsiz yemek dağıtımını marifet gibi anlattığını ve kendilerinin ise ihtiyaca koşan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
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