Bakırköy\'de rezidansın spor salonunda yangın çıktı

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Bakırköy'deki bir rezidansın spor salonu ve saunasının bulunduğu binada yangın çıktı. Binanın içinde yoğun duman oluşurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bakırköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, rezidansın spor salonu ve saunasının olduğu 2 katlı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken bina içinde yoğun duman oluştu. Binada bulunan vatandaşlar tahliye edilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri binada duman tahliyesi yaptı. - İSTANBUL