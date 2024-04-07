Bakırköy'de sosyete pazarında hırsızlık yaparken yakalanınca "bomba var" diye bağırıp ortalığı birbirine katan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.
Bakırköy'de cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında dün yaşanan olayda şüpheli kadınlar hırsızlık yaparken yakalanmış, ardından "bomba var" diye bağırarak ortalığı birbirine katmıştı. Bayram nedeniyle yoğun olan pazarda bir anda büyük panik yaşanmış, kaçarken yere düşenler olmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pazarı boşaltmış, şüpheli M.G., İ.P. ile yaşı küçük G.P. ve E.N.A.'yı olay yerinde yakalayarak gözaltına almıştı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan M.G. ve İ.P. adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bakırköy'de Sosyete Pazarında Hırsızlık Yapan Kadınlar Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Sinop'un Türkeli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, bir kişinin çantasında 24 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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