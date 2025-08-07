Bakırköy'de Tarihi Ahşap Bina Çöktü - Son Dakika
Bakırköy'de Tarihi Ahşap Bina Çöktü

07.08.2025 22:46  Güncelleme: 23:13
Bakırköy Yenimahalle'deki 100 yıllık ahşap binanın çökmesi sonucu mahalle sakinleri paniğe kapıldı. Olayda kimsenin zarar görmediği bildirildi.

Bakırköy'de boş olan tarihi ahşap bir binada çökme meydana geldi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Bakırköy Yenimahalle Mahallesi Yanıkses Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 100 yıllık tarihe sahip 2 katlı boş ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çökme sonrası mahalle sakinleri ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri bina çevresini demir bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri binada yaptıkları çalışmalar sonrası, kimsenin olmadığını tespit etti. Bina tarih eser statüsünde yer aldığı için Anıtlar Kurulu'na haber verildi.

Yaşanan çökmeyle ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Abdullah Coşkun, "Burası normalde tarihi eser. Uzun süredir var. En son depremde hasar gördü. Sonrasında zabıta ekipleri etrafını çevirdiler ama bir hafta önce yolu genişletmek için kaldırdılar. Durduk yere kendi kendine yıkıldı. Binanın çok eski olduğunu biliyorum. Uzun süredir böyle yıkık şekilde duruyor. Bir teyze son anda kaçtı. 2 adımla falan kurtuldu. Çok gür bir ses çıktı zaten hepimiz çok korktuk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

