Bakırköy'de Tekel Bayisinde Hırsızlık - Son Dakika
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Bakırköy'de Tekel Bayisinde Hırsızlık

Bakırköy\'de Tekel Bayisinde Hırsızlık

Bakırköy'de bir tekel bayi hırsızı, 1700 TL değerinde içki çalıp motosikletle kaçtı.

02.04.2025 15:36
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Bakırköy'de bir tekel bayiye gelen hırsız bin 700 TL değerinde olan bir şişe içkiyi çalıp sokakta bekleyen motosikletli arkadaşıyla kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde saat 21.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18-19 yaşlarında bir genç Tolga Biber'e ait tekel bayiye gelerek içki almak istediğini söyledi. Ardından bir kaç içkinin fiyatını sorup bilgi aldı. İçlerinden beğendiği içkiyi satın alacağını söyleyen genç, o sırada bir kaç çikolata daha eklemek istediğini belirtti. İşletmeci Biber, çikolataları kasada okuturken şahıs bin 700 TL değerindeki içkiyi alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Biber ise şahsın arkasından koşup yakalamaya çalıştı. Ardından şahıs yan sokakta motosikleti ile hazır bekleyen arkadaşının yanına geldi. 2 genç motosiklet ile gözden kayboldu. İş yeri sahibi Tolga biber ise karakola gidip şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Şahısları arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan tekel bayiye gelen şahsın içkiyi çalma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İş yeri sahibi Tolga Biber "Akşam 18-19 yaşlarında biri müşteri gibi geldi. Daha önce dükkana gelip keşif yapmışlardı. Bir kaç içkinin fiyatını ve özelliklerini sordu, dükkandaki kedimizle oynadı. Daha sonra istediği çikolatayı sisteme girerken viskiyi alıp kaçtı. Yan sokakta bekleyen motora binip kaçtılar. Kaçarken üzerinde bulunan bıçağı düşürdü. Sonra emniyete haber verdik. İçkinin fiyatı bin 700 TL'ydi. Yakalanmadılar. Emniyet şuanda çalışma yapıyor. Diğer esnafların başına da inşallah böyle şeyler gelmez. Bugün bizden içki çalan yarın kasaptan et çalacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Tekel Bayisinde Hırsızlık - Son Dakika

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