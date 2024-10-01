Bakırköy\'de Tır Kazası Davası Devam Ediyor

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Bakırköy'de 11 Mart günü üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tır şoförü Mehmet Fettahoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Sanık Fettahoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi Florya istikametinde 11 Mart günü meydana gelen olayda, Mehmet Fettahoğlu'nun (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi alt geçide çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, Recep Aytekin'in (44) kullandığı aracın üzerine devrilmişti. Kazada Recep Aytekin ile ailesi Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Fettahoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanık Mehmet Fettahoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fettahoğlu ile müştekiler Büşra Aytekin, Salih Aytekin, Yusuf Aytekin ve müşteki avukatı hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı tarafından okunan bilirkişi raporunda, Fettahoğlu'nun birinci dereceden ve asli ve tek kusurlu olduğu belirtildi. Raporda maktul Recep Aytekin'in ise kusurlu olmadığı açıklandı.

"Kimse kimsenin canını isteyerek yakmaz"

Söz verilen sanık Mehmet Fettahoğlu "Orada arabalar vardı. Kimse kimsenin canını isteyerek yakmaz. İsteyerek olan bir şey değildi. Kaza olarak gerçekleşti. Hizmet amaçlı yük taşıyordum. Üzgünüm" dedi.

"Özenle araba süren bir insandı"

Duruşmada beyanda bulunan maktul Recep Aytekin'in oğlu Salih Aytekin ise "Ben haberi aldığımda üniversitedeydim. İlk başta söylediklerinde inanmadım. Babamın bu çaplı kazaya karışabileceğini düşünmedim. Özenle araba süren bir insandı. Bir kişinin kasta varan ısrarı sonucu hayatlar çok değişebiliyor. Ben öksüz ve yetimin anlamını bilmiyordum. Bir günde öksüz ve yetim kaldım. Gerekli cezanın uygulanacağına inancım tam. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Müşteki beyanının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada yer verilen olay yeri inceleme raporunda, Harp Okulu kavşağı üzerinde "Dikkat 4 metre yüksek araç için mecburu istikamet, sağ yoldan mecburi çıkış" ışıklı trafik levhası bulunduğu, olay yerine 200 metre geride "Dikkat düşük köprü yüksek araçlar sağdan çıkınız 4 metre" uyarı levhasının bulunduğu, olay yerinden 105 metre geride 2 adet tabelanın olduğu, bu tabelalarda "Dikkat düşük köprü, 4 metre ve yüksek araç için sağ mecburi istikamet" tabelaları ile köprünün 35 metre gerisinde "4 metre" uyarı levhalarının olduğu belirtildi. Kazaya karışan tıra takılı dorsenin tavan kısmının köprü altındaki koruma demirine çarparak geriye doğru eğildiği ve tırın devrilmesine neden olduğu da mütalaada aktarıldı. Mütalaada birden fazla uyarı levhasına rağmen sanığın 4 metreden yüksek olan tırla köprü altından geçmek istediği sırada tırın, maktullerin aracının üzerine devrildiği ifade edildi. Sanığın uyarı levhalarını görmüş olmasına rağmen daha önceden yavaş bir şekilde köprü altından geçtiğini söylemesi nedeniyle yeteneği ve tecrübesine güvenerek, köprü altına girdiği ve meydana gelen neticenin gerçekleşmeyeceği düşüncesiyle hareket ettiği mütalaada açıklandı. Sanık Mehmet Fettahoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Oradan 2-3 sefer daha geçtim, problem yaşamadım"

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Fettahoğlu "Ben oradan 2-3 sefer daha geçtim. Problem yaşamadım. Benden sonra 2 araba daha kaza yapmış. Ben daha yavaştım. Daha dikkatliydim. O kadar hızım yoktu. Bilinçli olarak kimseye zarar vermek istemedim, beraatımı talep ederim" dedi.

Sanık Fettahoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede kaza tespit tutanağı yer aldı. Tutanakta kazanın gerçekleştiği yol güzergahında ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarının bulunduğu açıklandı. Bu uyarılara rağmen sanığın sağa mecburi yön istikametine girmediği ve yola devam ettiği iddianamede kaydedildi. Tırın dorsesinin üst geçide çarptıktan sonra yan yattığı da belirtilen iddianamede, aynı istikamette seyir halindeki olan maktul Recep Aytekin idaresindeki otomobilin üzerine devrildiği ve kazada araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mehmet Fettahoğlu, aynı yolu daha önce de kullandığını ve yavaş geçtiğini söyledi. Hazırlanan iddianamede Fettahoğlu'nun 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL