Bakırköy'de üst geçide çarpınca otomobilin üzerine devrilen tır, 2019 yılında da aynı köprüye çarpmış - Son Dakika
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Bakırköy'de üst geçide çarpınca otomobilin üzerine devrilen tır, 2019 yılında da aynı köprüye çarpmış

Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilince 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde yine aynı köprünün altından geçerken sıkışarak yan yattığı ancak şoförlerinin farklı olduğu ortaya çıktı.

12.03.2024 20:41
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Bakırköy'de üst geçide çarpınca otomobilin üzerine devrilen tır, 2019 yılında da aynı köprüye çarpmış

İSTANBUL - Bakırköy'de köprüye çarpan tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilince 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya karışan tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde yine aynı köprünün altından geçerken sıkışarak yan yattığı ancak şoförlerinin farklı olduğu ortaya çıktı.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada seyir halinde olan tır, alçak olan köprüye çarpmış, çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrilmişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapatmıştı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılmıştı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, tır şoförü olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Aynı tır 2019 yılında da üst geçide sıkışarak yan yatmış

Üst geçide çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrilen tırın, 23 Nisan 2019 tarihinde aynı köprüye çarptığı ortaya çıktı. Florya istikametine seyir halinde olan Osman Fırat idaresindeki 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü tır, Yeşilyurt Köprüsü'nün altından geçerken sıkışarak yan yatmıştı. Tır sürücüsü hafif şekilde yaralanmıştı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada ise tır sürücüsünün Mehmet Fettahoğlu'nda olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

23 Nisan, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de üst geçide çarpınca otomobilin üzerine devrilen tır, 2019 yılında da aynı köprüye çarpmış - Son Dakika

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