Bakırköy ihale soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı, 18 kişiye adli kontrol verildi - Son Dakika
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Bakırköy ihale soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı, 18 kişiye adli kontrol verildi

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Bakırköy ihale soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı, 18 kişiye adli kontrol verildi
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Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı. Aralarında Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü soruşturmasında 39 şüpheli tutuklandı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bakırköy Belediyesine yönelik yürütülen ihale usulsüzlüğü soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz ve Mustafa Fazlıoğlu'nun da bulunduğu 39 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:

Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz, Mustafa Fazlıoğlu, Erkan Gül, Abdülkadir Akay, Ahmet Keküllüoğlu, Yunus Alışkan, İbrahim Yavuz, Mustafa Fatih Özkan, Duygu Muş, Nusret Sapa, Berkay Biçer, Selin Çiftçi, Kaan Dengiz, Yüksel Ercan Akçabay, Ferhat Ferahi Çelik, Nurcan Alan, Derya Güler, Ali Kemal Şahinsoy, Ahmet Adnan Özyirmidokuz, Ali Mürteza Alır, Alper Demirtaş, Birkan Dıragat, Cemal Arıkan, Eyyüp Alır, Fırat Duran, Gökhan Konur, Gürkan Dıragat, Hasan Mercan, Hüseyin Kıran, Mehmet Muhlis Öner, Mehmet Sırrı Özdemir, Osman Akın, Ömer Tuncer, Tolgahan Acar, Veli Çakırca, Yılmaz Tuna.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüphelilerden Sinan Derman, Suzan Kurt, Hamza Sayan, İbrahim Halil Mercan, Muhammed Beran Pekyen ve Ümit Güngör serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Ayşegül OvalıoğluMustafa Özdemir3. SayfaGüncelSon Dakika

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