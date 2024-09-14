Balayı Dönüşü Faciası: Genç Damat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Balayı Dönüşü Faciası: Genç Damat Hayatını Kaybetti

Balayı Dönüşü Faciası: Genç Damat Hayatını Kaybetti

Denizli'de balayı dönüşü kaza yapan genç damat İbrahim Aday hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

14.09.2024 13:04
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Muğla- Denizli karayolu Gazeller Mahallesinde Denizlili genç çift balayından dönüşlerinde kaza yaptı. Kazada yeni damat 21 yaşındaki İbrahim Aday olay yerinde yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Acıpayam İlçesi, Kumafşarı Mahallesinde ikamet eden ve 8 Eylül 2024 tarihinde evlenerek dünya evine giren ve düğün sonrası balayına çıkan Ezgi ve İbrahim Aday çifti, balayı dönüşü Muğla-Denizli Karayolu, Gazeller Mahallesinde trafik kazası geçirdi.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kaza sonrası 21 yaşındaki İbrahim Aday olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki eşi Ezgi Aday yaralı olarak araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balayı Dönüşü Faciası: Genç Damat Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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