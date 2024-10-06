Balık Avlarken Göle Düşen Adam Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde balık avlamaya giden bir kişi aracıyla göle düşüp hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı İsmaili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halit Halebi, 46 MA 9162 plakalı otomobili ile gece göle balık avlamaya gitti ancak şahıs aracıyla göle düştü. Etrafta da kimse olmayınca kurtulamadı. Halebi, balık avlamadan dönmeyince ailesi güvenlik güçlerine haber verdi. Ekipler Halebi'nin balık avladığı yere gidip arama yaptığında şahsın aracıyla göle düştüğünü belirledi. Olay yerine dalgıç ekip çağrıldı. Ekipleri Halebi'nin cansız bedenine ulaştı. Aracı çıkarmak için çalışma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ