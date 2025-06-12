Balık Tutarken Akıntıya Kapılan Şahıs İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Balık tutmak için nehre giren şahıs akıntıya kapıldı, arama çalışması başlatıldı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine balık tutmak için giren şahıs, ayağına ağın dolanması sonucu akıntıya kapılarak kayboldu. Şahsın bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, Palu ilçesi Seydilli köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.R.D. balık tutmak için Murat Nehri'ne girdi. Bu sırada ayağına tor isimli balık ağı dolanan Doğan, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, UMKE, jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Şahsın bulunması için arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi.