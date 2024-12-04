Yola dökülen balık yağı trafiği birbirine kattı
BARTIN - Bartın'da balık taşıyan kamyonun kasasından dökülen yağ, trafiği felç etti.
Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kapısuyu rampasında seyir eden ve balık taşıyan bir kamyonun kasasından yola balık yağı döküldü. Kayganlaşan yolda trafik altüst oldu. Yolda kayan 3 tır, yoldan çıkarken 2 araç ise birbiriyle çarpıştı. Başka kaza yaşanmaması amacıyla yolda Jandarma ekipleri geniş güvenlik devirleri aldı. Çağrılan karayolu ekipleri tarafından kumlama çalışmasının yürütüldüğü yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Balık Yağı Trafiği Felç Etti - Son Dakika
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