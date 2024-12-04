Balık Yağı Trafiği Felç Etti

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Yola dökülen balık yağı trafiği birbirine kattı

BARTIN - Bartın'da balık taşıyan kamyonun kasasından dökülen yağ, trafiği felç etti.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Kurucaşile ilçesi Kapısuyu rampasında seyir eden ve balık taşıyan bir kamyonun kasasından yola balık yağı döküldü. Kayganlaşan yolda trafik altüst oldu. Yolda kayan 3 tır, yoldan çıkarken 2 araç ise birbiriyle çarpıştı. Başka kaza yaşanmaması amacıyla yolda Jandarma ekipleri geniş güvenlik devirleri aldı. Çağrılan karayolu ekipleri tarafından kumlama çalışmasının yürütüldüğü yolda ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor.