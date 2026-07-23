Balıkçı, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtardı

Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu balık tutan vatandaşın kurtardığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Olay, Arsuz ilçesi Pirinçlik sahilinde yaşandı. Bölgede oltasıyla balık tutan 40 yaşındaki Erhan Aktürk, bir çocuğun suda çırpındığını fark etti. Çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine Aktürk, denize atlayarak çocuğu kurtarıp kıyıya çekti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kurtarma anı Aktürk'un kamerasınca kaydedildi.

"Oyun yapıyor sandım, ölecekti"

Çocuğu denizden kurtardıktan sonra nasihat veren Aktürk'ün, "Denize kesinlikle girmiyorsun, doğrudan annenin ve babanın yanına gidiyorsun. Orası sığ gibi duruyor ama birden derinleşiyor. Oyun yapıyor sandım, ölecekti" dediği anlar kameraya yansıdı. - HATAY