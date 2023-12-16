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Balıkçı kulübesinde çıkan yangında yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika
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Balıkçı kulübesinde çıkan yangında yaşlı adam ağır yaralandı

Samsun'da balıkçı barınağındaki derme çatma kulübede yalnız yaşayan Mustafa Kurt, çıkan yangında ağır yaralandı. Yangın, Canik Balıkçı Barınağı'nda bulunan kulübede meydana geldi. Kurt'un vücudunun tamamına yakını yandı ve derisinde parçalanmalar oldu. İlk müdahaleyi yakındaki balıkçılar yaptıktan sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kurt, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkçı kulübesinde çıkan yangında yaşlı adam ağır yaralandı
16.12.2023 - 23:18,  Güncelleme: 23:29
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Balıkçı kulübesinde çıkan yangında yaşlı adam ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da balıkçı barınağındaki derme çatma kulübede yalnız yaşayan adam, kulübede çıkan yangında ağır yaralandı.

Yangın, Canik Balıkçı Barınağı'nda bulunan bir derme çatma kulübede saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Çıkan yangında kulübede yalnız yaşayan Mustafa Kurt ağır yaralandı. Vücudunun tamamına yakını yanan ve derisinde parçalanmalar olan adama ilk müdahaleyi yakında bulunan balıkçılar yaptı.

Yapılan ilk müdahalenin ardın olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı düşünülen yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, ağır yaralanan Mustafa Kurt olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Mustafa Kurt, Samsun, Canik, Son Dakika

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